Boşanma açıklaması geldi! Furkan Palalı'dan dayak mı yedi? İbrahim Çelikkol sessizliğini bozdu
Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Zamanlar Çukurova dizileriyle son zamanlarında popüler olan İbrahim Çelikkol dayak ve boşanmayla ilgili sessizliğini bozdu.
İbrahim Çelikkol, Etiler'de objektiflere takıldı. Yanında oğlu Ali ile birlikte iş toplantısına gelen oyuncu, tek kolu askılı görüntülendi.
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Çelikkol, muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.
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Çelikkol, "Omuzda kas ezilmesi var, spor yaparken oldu. Biraz böyle kalacak, ciddi bir sorun yok." dedi.
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Çelikkol, tek kolunu kullanmasına rağmen oğlunu kucağından indirmedi.
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