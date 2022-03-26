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Boşanma açıklaması geldi! Furkan Palalı'dan dayak mı yedi? İbrahim Çelikkol sessizliğini bozdu

Boşanma açıklaması geldi! Furkan Palalı'dan dayak mı yedi? İbrahim Çelikkol sessizliğini bozdu

Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Zamanlar Çukurova dizileriyle son zamanlarında popüler olan İbrahim Çelikkol dayak ve boşanmayla ilgili sessizliğini bozdu.

Boşanma açıklaması geldi! Furkan Palalı'dan dayak mı yedi? İbrahim Çelikkol sessizliğini bozdu

İbrahim Çelikkol, Etiler'de objektiflere takıldı. Yanında oğlu Ali ile birlikte iş toplantısına gelen oyuncu, tek kolu askılı görüntülendi.

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Boşanma açıklaması geldi! Furkan Palalı'dan dayak mı yedi? İbrahim Çelikkol sessizliğini bozdu

Çelikkol, muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

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Boşanma açıklaması geldi! Furkan Palalı'dan dayak mı yedi? İbrahim Çelikkol sessizliğini bozdu

Çelikkol, "Omuzda kas ezilmesi var, spor yaparken oldu. Biraz böyle kalacak, ciddi bir sorun yok." dedi.

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Boşanma açıklaması geldi! Furkan Palalı'dan dayak mı yedi? İbrahim Çelikkol sessizliğini bozdu

Çelikkol, tek kolunu kullanmasına rağmen oğlunu kucağından indirmedi.

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