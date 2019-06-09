Boşanıyorlardı Sinan Akçıl'ın romantik yorumu ne anlama geliyor!

"Buna açıkçası şu anda dürüst cevap veremiyorum. Bu dönem ne kadar uzun sürer, nereye gider, tünelin sonunda ışık var mı bilmiyorum." diye konuşmuştu.Hiç kimse severek evlendiği kişiden ayrılmak istemez açıklamasında bulunmuştu.