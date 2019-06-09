Boşanıyorlardı Sinan Akçıl'ın romantik yorumu ne anlama geliyor!
Ayrılık haberleri ile gündemden düşmeyen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ve yorumlarla ilişkilerinin iyi yönde gittiği ile ilgili mesajlar vermeye devam ediyor.
Akçıl'ın romantik yorumu kafaları karıştırdı! Akçıl Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Evliliğe alışamadık, arkadaşlık ilişkisinden karı koca boyutuna geçtiğimizde bazı fikir ayrılıkları yaşadık. Şimdi de bunları aşmaya çalıştığımız dönemdeyiz..."
"Buna açıkçası şu anda dürüst cevap veremiyorum. Bu dönem ne kadar uzun sürer, nereye gider, tünelin sonunda ışık var mı bilmiyorum." diye konuşmuştu.Hiç kimse severek evlendiği kişiden ayrılmak istemez açıklamasında bulunmuştu.
Bu ilişkide sosyal medya mesajları kafaları karıştırdı.
Burcu Kıratlı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa "İşte havuz problemi dedikleri bu, havuz fark edilmiyor bile güzelliğinden" şekilde romantik bir yorumda bulunarak kafalarda soru işareti yarattı.