Boşandıktan sonra ilk kez ortaya çıktı! Mert Aydın'dan eski eşi Merve Boluğur'u çıldırtacak sözler: “Gereksiz insan..."

Ancak taze çift yollarını ayırma kararı aldı ve Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler." açıklamasıyla ayrılık kararı aldıklarını yazdı.