Boşandıktan sonra ilk kez ortaya çıktı! Mert Aydın'dan eski eşi Merve Boluğur'u çıldırtacak sözler: “Gereksiz insan..."
Magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın çifti 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Evlenmeden önce bile her fırsatta Mert Aydın'na "kocam da kocam" diyen ünlü oyuncu Merve Boluğur'un evliliği 53 gün sürdü. Ünlü çift Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada geçtiğimiz hafta 5 dakikada boşandı. Boşandıktan sonra ilk kez ortaya çıkan Aydın eski eşi Merve Boluğur'u kızdıracak bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle parlayan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti.
Düğün öncesinde doludizgin aşklarını sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur'un, sevgilisine "Kocam" diye hitap etmesi konuşulmuştu.
Ancak taze çift yollarını ayırma kararı aldı ve Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler." açıklamasıyla ayrılık kararı aldıklarını yazdı.
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşması sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan sona erdi.