Boşandığı eşi ve doktor arkadaşını öldürüp intihar etti: 3 ölü
İSTANBUL Beylikdüzü'nde bir kişi, boşandığı eşi ve doktor arkadaşını silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.
Sezgin Er, 01 TU 320 plakalı otomobiliyle, 6 ay önce boşandığı eşi Özlem Sancar Er'in oturduğu Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki Banksis Sitesi önüne gelerek eski eşini bekledi.
115
Bu sırada sağlık görevlisi Özlem Sancar Er, çalıştığı hastaneden arkadaşı olduğu öğrenilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Şilfeler'le birlikte 34 AGL 137 plakalı otomobille evine döndü.
215
Sezgin Er, eski eşi Özlem Sancar Er ve doktor arkadaşı İbrahim Şilfeler'in içinde olduğu otomobilin önünü keserek, ikiliye silahla ateş açtı.
315
Özlem Sancar Er ve doktor arkadaşı İbrahim Şilfeler ağır yaralanırken, Sezgin Er de elindeki silahla intihar etti.
415