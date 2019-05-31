Boşanacakları söyleniyordu! Beren Saat'ten olay yaratan veda notu

Boşanacakları söyleniyordu! Beren Saat'ten olay yaratan veda notu

Uzun zamandır boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ayrılık iddialarını güçlendiren bir doğum günü mesajı Beren Saat'ten geldi. Sosyal medyada olay yaratan paylaşımda yazanlar kafaları karıştırdı.

Boşanacakları söyleniyordu! Beren Saat'ten olay yaratan veda notu - Sayfa 1

2014 Yılında birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ayrılacaklarına dair haberler hızla yayılmışken Saat'in Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutlamak için sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

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Boşanacakları söyleniyordu! Beren Saat'ten olay yaratan veda notu - Sayfa 2

Beren Saat duygusal bir notla Doğulu'nun doğum gününü kutlarken bir yanda da Doğulu'ya, "Masumiyetini kaybettin, evlenmeyi göreceli olarak az isteyen taraf bendim" dedi. İşte Saat'in aldatılma ve ayrılık imaları barındıran, takipçilerinin de kafasını karıştıran, ilan-ı aşk mı, veda mektubu mu olduğu tam anlaşılmayan o doğum günü mesajı...

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Boşanacakları söyleniyordu! Beren Saat'ten olay yaratan veda notu - Sayfa 3

“Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk.

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Boşanacakları söyleniyordu! Beren Saat'ten olay yaratan veda notu - Sayfa 4

Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı... Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte.

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