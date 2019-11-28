Bornozuyla Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia aşka geldi sarılıp öpücüklere boğdu
Şeyma Subaşı, YouTube hesabından sevgilisi Guido Senia ile samimi hallerini paylaştı, Guido, Şeyma'ya sarılıp öpücüklere boğdu.
Şeyma Subaşı, hakkında çıkan parası kalmadı haberlerinin ardından ardından YouTube kanalı açarak, günlük hayatından kesitler paylaşmaya başlamıştı ki son videosu sosyal medyaya damga vurdu. Şeyma'nın video çektiğini gören Guido Senia ise sevgilisini öpücüklere boğarak övgü yağdırdı.
Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sefer YouTube videosuyla gündem oldu. Sevgilisiyle ev sahipliği yaptığı partiye hazırlık sürecini paylaşan Subaşı, sevgilisinin yanına giderek "Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu.
Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise "Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız." diyerek öpücüklere boğdu.
Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu süre zarfında sosyal medya hesabından herhangi bir reklam yapmayan Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile bir deodorant tanıtımında oynadı. Çift, önceki gün rol aldığı markanın partisinde ev sahipliği yaptı.