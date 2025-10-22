BIST 10.585
Bornozlu pozu olay yaratmıştı! Çağlar Ertuğrul o paylaşım hakkında konuştu

Oyuncu Çağlar Ertuğrul sosyal medyada gündem olan bornozlu pozuyla ilgili açıklamada bulundu. Oyuncu herkesi heyecanlandıran o paylaşım hakkında konuştu

Bornozlu pozu olay yaratmıştı! Çağlar Ertuğrul o paylaşım hakkında konuştu - Resim: 1

Çağlar Ertuğrul'un bornozla verdiği poz, 'caglaretugrulofficial1' isimli TikTok hesaptan paylaşılmasıyla gündem oldu.

Bornozlu pozu olay yaratmıştı! Çağlar Ertuğrul o paylaşım hakkında konuştu - Resim: 2

Ertuğrul, fotoğrafın paylaşıldığı TikTok hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.

Bornozlu pozu olay yaratmıştı! Çağlar Ertuğrul o paylaşım hakkında konuştu - Resim: 3

Gerçek hesabını Inspaylaşan oyuncu, burada yayımladığı videolu açıklamada şunları söyledi:

Bornozlu pozu olay yaratmıştı! Çağlar Ertuğrul o paylaşım hakkında konuştu - Resim: 4

"Sanırım ara sıra bu açıklamayı yapmam lazım. Çok takmıyordum ama bazıları buna inanmış."

