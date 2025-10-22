Bornozlu pozu olay yaratmıştı! Çağlar Ertuğrul o paylaşım hakkında konuştu
Oyuncu Çağlar Ertuğrul sosyal medyada gündem olan bornozlu pozuyla ilgili açıklamada bulundu. Oyuncu herkesi heyecanlandıran o paylaşım hakkında konuştu
Çağlar Ertuğrul'un bornozla verdiği poz, 'caglaretugrulofficial1' isimli TikTok hesaptan paylaşılmasıyla gündem oldu.
Ertuğrul, fotoğrafın paylaşıldığı TikTok hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.
Gerçek hesabını Inspaylaşan oyuncu, burada yayımladığı videolu açıklamada şunları söyledi:
"Sanırım ara sıra bu açıklamayı yapmam lazım. Çok takmıyordum ama bazıları buna inanmış."
