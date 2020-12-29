Bornozlu pozlarıyla Nihal Candan sınırları aştı gören 'yok artık' dedi

Seneler önce birçok kişi tarafından izlenen İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, ardından Survivor'a katılmıştı. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'dan görenlere 'yok artık' dedirten fotoğraflar yayımlıyor.