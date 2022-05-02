Bornozlu poz krizi! Pelin Öztekin fena küplere bindi: 'Otel odası' deyip fırçayı bastı
Merhum oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, basın mensuplarına yakalanınca fırçayı bastı.
Kısa süre önce babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntüye uğrayan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından sık sık babasıyla ilgili paylaşımlar yaparak hem usta oyuncuyu hayranlarına unutturmuyor hem de babasına olan bağlılığını gözler önüne seriyor.
O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu.
Şimdilerde fit bir görüntüye sahip olan Öztekin, son günlerde sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.