Bornozlu poz krizi! Pelin Öztekin fena küplere bindi: 'Otel odası' deyip fırçayı bastı

Kısa süre önce babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntüye uğrayan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından sık sık babasıyla ilgili paylaşımlar yaparak hem usta oyuncuyu hayranlarına unutturmuyor hem de babasına olan bağlılığını gözler önüne seriyor.