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Bornozlu poz krizi! Pelin Öztekin fena küplere bindi: 'Otel odası' deyip fırçayı bastı

Bornozlu poz krizi! Pelin Öztekin fena küplere bindi: 'Otel odası' deyip fırçayı bastı

Merhum oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, basın mensuplarına yakalanınca fırçayı bastı.

Bornozlu poz krizi! Pelin Öztekin fena küplere bindi: 'Otel odası' deyip fırçayı bastı

Kısa süre önce babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntüye uğrayan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından sık sık babasıyla ilgili paylaşımlar yaparak hem usta oyuncuyu hayranlarına unutturmuyor hem de babasına olan bağlılığını gözler önüne seriyor. 

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Bornozlu poz krizi! Pelin Öztekin fena küplere bindi: 'Otel odası' deyip fırçayı bastı

O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. 

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Bornozlu poz krizi! Pelin Öztekin fena küplere bindi: 'Otel odası' deyip fırçayı bastı

Şimdilerde fit bir görüntüye sahip olan Öztekin, son günlerde sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça gündeme geldi.

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Bornozlu poz krizi! Pelin Öztekin fena küplere bindi: 'Otel odası' deyip fırçayı bastı

Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. 

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