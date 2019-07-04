Bordo-mavili ekip yeni sezon hazırlıklarına başladı

Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure ile sakat olan Ogenyi Onazi yer almadı. Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.