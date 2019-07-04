Bordo-mavili ekip yeni sezon hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bordo-mavili ekip yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bordo-mavili kulüp, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu için hazırlıklara başladı

Bordo-mavili ekip yeni sezon hazırlıklarına başladı - Sayfa 1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.  Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 18.30’da Kaptan Cemil (Dozer) Usta Sahası’nda yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

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Bordo-mavili ekip yeni sezon hazırlıklarına başladı - Sayfa 2

Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure ile sakat olan Ogenyi Onazi yer almadı. Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü. 

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Bordo-mavili ekip yeni sezon hazırlıklarına başladı - Sayfa 3

Antrenmanın bir bölümünü Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu da takip etti. 

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Bordo-mavili ekip yeni sezon hazırlıklarına başladı - Sayfa 4

Bordo-mavililer, yarın 10.00’da basına ve taraftara kapalı olarak, 18.00’de ise basın mensuplarına ve taraftara açık olarak yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. 

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