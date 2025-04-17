Borçlulara SGK ve vergi affı geliyor! Hükümet düğmeye bastı, milyonları kapsayacak
Borçlular dikkat. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği vergi affı düzenlemesine ilişkin kritik gelişmeler yaşanıyor. Borç yükü altında ezilen esnaf, küçük işletmeler, Bağ-Kur’lular ve SGK prim borcu olan herkes için yeni bir yapılandırma düzenlemesi geliyor.
Önümüzdeki aylarda işlenmesi beklenen vergi affının kapsamının önceki aflara göre özellikle esnaf ve küçük işletmelerin borç yüküne odaklanacağını ifade edildi. Beklenen vergi affı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı ancak yasa tasarısı
Borcu olan vatandaşı ilgilendiren vergi affı düzenlemesiyle ilgili kritik gelişmeler sürüyor. Önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek olan affın kapsamının önceki aflara göre daha dar olacağı ve yalnızca tahsilatı zor veya imkansız borçları kapsayacağı tahmin ediliyor. Vergi affı, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden MTV’ye, KDV’den SGK primlerine kadar birçok borcu kapsayacak.
SGK VE VERGİ BORCU OLANLARA BÜYÜK FIRSAT
Borç yükü altında ezilen esnaf, küçük işletmeler, Bağ-Kur’lular ve SGK prim borcu olan herkes için yeni bir yapılandırma düzenlemesi geliyor. Faizler silinecek, ana borçlar taksite bölünecek. Ancak devlet bu kez daha seçici olacak.
FAİZLER SİLİNİYOR BORÇLAR BÖLÜNÜYOR
Vergi affı kapsamında geçmişten gelen vergi ve SGK borçlarına büyük kolaylık sağlanacak. Gecikme faizleri ve cezalar silinecek, ana borçlar ise taksitlendirilecek. Hem ödeme kolaylığı sağlanacak hem de sicil rahatlayacak.