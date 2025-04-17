Borçlulara SGK ve vergi affı geliyor! Hükümet düğmeye bastı, milyonları kapsayacak

Borcu olan vatandaşı ilgilendiren vergi affı düzenlemesiyle ilgili kritik gelişmeler sürüyor. Önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek olan affın kapsamının önceki aflara göre daha dar olacağı ve yalnızca tahsilatı zor veya imkansız borçları kapsayacağı tahmin ediliyor. Vergi affı, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden MTV’ye, KDV’den SGK primlerine kadar birçok borcu kapsayacak.