Borçlu çıkabilirsiniz! SGK emekli denetimine başladı

Emekli aylığı bağlananların dosyaları daha sonra tekrar gözden geçirilerek hatalı işlem olup olmadığı kontrol ediliyor. Kontrol sonucunda prim günü eksik çıkarsa emekli aylığı kesiliyor. Kanuna göre, hata vatandaşın kendisinden kaynaklanırsa on yıla kadar, kurumdan kaynaklanırsa son 5 yıla kadar yapılan ödemelerin iadesi isteniyor. Hatalı işlem doğrudan SGK personeli tarafından yapılsa bile son beş yıl içinde ödenmiş emekli aylıkları geri alınıyor.