Borçlu çıkabilirsiniz! SGK emekli denetimine başladı
İstanbul’da yaşayan 1959 doğumlu H.C.E., 2021’de SSK’dan yaştan emekli oldu. Ancak SGK’nın yaptığı denetimde, son 7 yıllık sürede en fazla BAĞ-KUR’lu olduğu için SSK’dan emeklilik hakkı bulunmadığı anlaşıldı. Yapılan bu hata nedeniyle şimdi 380 bin lira borç ödemesi gerekiyor. Uzmanlar, benzer riskin EYT’liler için de geçerli olduğunu belirtiyor.
Emekli aylığı bağlananların dosyaları daha sonra tekrar gözden geçirilerek hatalı işlem olup olmadığı kontrol ediliyor. Kontrol sonucunda prim günü eksik çıkarsa emekli aylığı kesiliyor. Kanuna göre, hata vatandaşın kendisinden kaynaklanırsa on yıla kadar, kurumdan kaynaklanırsa son 5 yıla kadar yapılan ödemelerin iadesi isteniyor. Hatalı işlem doğrudan SGK personeli tarafından yapılsa bile son beş yıl içinde ödenmiş emekli aylıkları geri alınıyor.
İstanbul’da yaşayan 1959 doğumlu H.C.E. 10 Mart 2021 tarihinde emeklilik dilekçesi verdi. Toplam 4700 prim günü bulunan H.C.E., SSK statüsünde yaştan emekli edildi.
İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesi başlayanlar SSK statüsünde normal emeklilik için prim günleri yetersiz ise 3600 prim günü bulunması koşuluyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. H.C.E.’ye de bu kapsamda Nisan 2021 tarihinde 62 yaşında iken emekli aylığı bağlandı.
Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi’nde bu yıl yapılan kontrol sırasında H.C.E.’nin son 7 yıllık hizmet süresi içinde en fazla BAĞ-KUR statüsünde çalışması bulunduğu için SSK statüsünde emeklilik hakkı olmadığı, yanlışlıkla emekli aylığı bağlandığı tespit edildi.