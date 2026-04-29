Borçlarını taksitlendirmek isteyenler dikkat! Son fırsat bankaya koşun

Düzenlemeye göre; kredi kartı borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyenler ile 29 Ocak 2026’dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar yapılandırmadan yararlanabiliyor. Borçlar en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor, faiz oranı ise aylık referans oranını aşamayacak şekilde yüzde 3.11 ile sınırlandırılıyor. Başvurular doğrudan bankalara yapılırken, belirlenen vadeye göre ödeme planı oluşturuluyor ve ilk taksitin ödenmesiyle birlikte borçlunun kredi riski de ortadan kalkıyor.

Düzenleme iki ana borç türünü içeriyor. Kredi kartlarında, dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen ya da borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar yapılandırmadan faydalanabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise 29 Ocak 2026’dan önce çekilmiş ve ana para ya da faiz ödemesinde 30 günü aşan gecikme bulunan borçlar kapsama dahil ediliyor.