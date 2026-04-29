Borçlarını taksitlendirmek isteyenler dikkat! Son fırsat bankaya koşun
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için başlatılan 48 ay vadeli yapılandırma fırsatında süre sona eriyor. Borçluların, bugün mesai bitimine kadar bankalarına başvuruda bulunmaları gerekiyor.
"İLK TAKSİTİN ÖDENMESİYLE BİRLİKTE BORÇLUNUN KREDİ RİSKİ DE ORTADAN KALKIYOR"
Düzenlemeye göre; kredi kartı borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyenler ile 29 Ocak 2026’dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar yapılandırmadan yararlanabiliyor. Borçlar en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor, faiz oranı ise aylık referans oranını aşamayacak şekilde yüzde 3.11 ile sınırlandırılıyor. Başvurular doğrudan bankalara yapılırken, belirlenen vadeye göre ödeme planı oluşturuluyor ve ilk taksitin ödenmesiyle birlikte borçlunun kredi riski de ortadan kalkıyor.
"DÖNEM BORCUNUN ASGARİ TUTARINI ÖDEYEMEYEN YA DA BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYAN KULLANICILAR"
Düzenleme iki ana borç türünü içeriyor. Kredi kartlarında, dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen ya da borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar yapılandırmadan faydalanabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise 29 Ocak 2026’dan önce çekilmiş ve ana para ya da faiz ödemesinde 30 günü aşan gecikme bulunan borçlar kapsama dahil ediliyor.
"KİŞİNİN ÖDEME GÜCÜNE GÖRE EN FAZLA 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİYOR"
Yapılandırma kapsamında borçlar, kişinin ödeme gücüne göre en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Uygulanacak faiz oranı aylık referans oranını geçmeyecek şekilde belirlenirken, üst sınır yüzde 3,11 olarak sabitlenmiş durumda.
"İLGİLİ BORCA DAİR KREDİ RİSK KAYDI SİSTEMDE GÜNCELLENİYOR"
Borçlular, bankalarına doğrudan başvurarak gelir durumlarına uygun yeni bir ödeme planı oluşturabiliyor.
Yapılandırmada kredi notu belirleyici unsurlardan biri. Ancak yeni ödeme planına geçilip ilk taksit ödendiğinde, ilgili borca dair kredi risk kaydı sistemde güncelleniyor.