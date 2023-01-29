Borçlar siliniyor! Faiz ve gecikme cezalarına yüzde 90 indirim!
Borcu olan milyonlarca vatandaşa güzel haber geldi. Vergi prim ve cezalar başta olmak üzere vatandaşın birikmiş borçları siliniyor. Faiz ve gecikme cezalarına yüzde 90'a varan indirim uygulanırken taksit imkanı da sunuluyor.
Tarihin en kapsamlı borç barışı için süreç başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın açıkladığı yasa tasarısı Meclis gündemine geldi. Yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 24 maddeden oluşan tasarı milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçlarını tasfiye etmesini sağlayacak. Vergi prim ve cezalar başta olmak üzere hem vatandaşların hem de işletmelerin birikmiş borçları ile bunlara eklenmiş faiz ve gecikme cezalarını içeriyor.
Geçmiş dönemlerde çıkartılan yapılandırma yasalarından farklı olarak yeni düzenlemede kapsam daha geniş tutuluyor.
Daha önce kapsama alınmayan adli para cezaları da bu tasarının içinde yer alıyor. Yine belediyelere ait olan borçlar ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları da kapsama alınmış durumda.
Bunun yanında bir başka değişiklik ise taksit sayılarında yaşanacak. Daha önce iki ayda bir ödenen ve 36 aya kadar uzayan vadeler bu yapılandırma düzenlemesinde aylık olarak ödenecek ve 48 aya kadar uzayabilecek.