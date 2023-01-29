Borçlar siliniyor! Faiz ve gecikme cezalarına yüzde 90 indirim!

Tarihin en kapsamlı borç barışı için süreç başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın açıkladığı yasa tasarısı Meclis gündemine geldi. Yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 24 maddeden oluşan tasarı milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçlarını tasfiye etmesini sağlayacak. Vergi prim ve cezalar başta olmak üzere hem vatandaşların hem de işletmelerin birikmiş borçları ile bunlara eklenmiş faiz ve gecikme cezalarını içeriyor.