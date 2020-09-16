Boran Kuzum Miray Daner hakkında konuştu Hazal Kaya yorumu da yaptı
BEBEK'te kameraların objektifine takılan Boran Kuzum, aşk yaşadığı iddia edilen Miray Daner hakkındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hazal Kaya'nın oyunculuk üzerine söylediklerine kendi yorumunu getirdi.
Boran Kuzum, geçtiğimiz günlerde Bebek'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kuzum, koronavirüs salgını nedeniyle kısa bir tatil yapabildiğini ifade etti ve şu sözleri dile getirdi:
''Benim ailem Ankara'da, onları göremiyorum uzun zamandır bu durumlardan dolayı. Onların yanına gittim ailemi gördüm. Kısa da deniz tatili yaptım, dinlendik geldik.''
Miray Daner'le adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan Boran Kuzum, ''Miray'la yaklaşık dört senedir tanışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Çok yakın arkadaşız. Çok seviyorum onu'' şeklinde konuştu.
Miray Daner'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılınca oyuncu, ''Maalesef öyle bir durum olmuş. Çok garip bir dönemden geçiyoruz, bütün setler bu sebepten dolayı risk altında umarım herkes sağlıkla işine devam eder'' dedi.
Boran Kuzum, Hazal Kaya'nın yaptığı, ''Kilolu insanlara başrol verilmiyor'' sözleri hatırlatılınca ise şunları söyledi: