Boran Kuzum Miray Daner hakkında konuştu Hazal Kaya yorumu da yaptı

Boran Kuzum, geçtiğimiz günlerde Bebek'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kuzum, koronavirüs salgını nedeniyle kısa bir tatil yapabildiğini ifade etti ve şu sözleri dile getirdi:

''Benim ailem Ankara'da, onları göremiyorum uzun zamandır bu durumlardan dolayı. Onların yanına gittim ailemi gördüm. Kısa da deniz tatili yaptım, dinlendik geldik.''