Boran Kuzum Miray Daner canlı yayında birbirlerini iltifata boğdular!
Çukur dizisinin oyuncusu Kubilay Aka ile olaylı bir şekilde ayrılan Miray Daner'in Vatanım Sensin'den partneri Boran Kuzum ile canlı yayında karşılıklı kalp emojileri atmaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Miray Daner ve Boran Kuzum ikilisi aralarında çıkan aşk iddialarını her defasında yalanlarken, çift korona virüs nedeniyle bir süredir evlerine kapandılar. Sosyal medya hesapları üzerinden “evde kal” çağrısında bulunan Boran Kuzum ve Miray Daner takipçileriyle iletişime geçmek için ortak canlı yayın açtılar.
Blu TV’de yayımlanacak olan “Saygı” dizisinde rol alması planlanan ikili Instagram canlı yayını üzerinden birbirleriyle sohbet ettiler ve takipçilerinden gelen soruya cevap verdiler.
"Karşılıklı iltifat ettiler": Miray Daner’in “Sonunda başardım” sesiyle başlayan yayında ikilinin samimi tavırları takipçilerinin dikkatini çekti. Kuzum’un Daner’e “Güzellik” şeklinde hitap etmesi ise hayranlarını oldukça sevindirdi.
Rol aldıkları dizide Hilal ve Leon karakterlerine hayat veren başarılı oyuncuların “HiLeon” adında büyük bir fan kitlesi bulunuyor. İkilinin açtıkları canlı yayın başta hayranları olmak üzere pek çok meraklıyı anında topladı.