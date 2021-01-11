Bor madeninin hikayesi! 1000 yıllık ihtiyacı karşılıyor Bakan Dönmez merak edilenleri anlattı
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın 1000 yıllık ihtiyacını karşılayacak rezerve sahip Türkiye'deki bor madeni ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. 'Topraktan çıktığı gibi satarsanız tonu 150 dolar. Ama işlerseniz tonu 1.5 milyon dolara çıkabiliyor' diyen Bakan Dönmez, bor madeni ile ilgili tüm merak edilenleri anlattı.
Bakan Dönmez'in Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a yaptığı açıklamaları şöyle;
Temizlik ve hijyen ürünleriyle Türkiye’de öne çıktı bor ama stratejik açıdan geleceğin madeni. Topraktan çıktıktan sonra fiziksel zenginleştirmeyle satarsanız tonu 150 dolar. Ama işlemeye başlayınca örneğin zırhta kullanırsanız tonu 400 bin dolara çıkıyor. Tank zırhı ve helikopter koltuk zırhı yapımında kullanılıyor bor karbür. Çelikten 2 kat dayanıklı 3 kat hafif olması da büyük avantaj.
İşin içine nükleer tesis başta olmak üzere stratejik konular girince tonu 1.5 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Bor karbür nükleer reaktörlerde kontrol çubuğu ve absorpsiyon bilyası olarak büyük bir işlev görüyor. Dünyanın en kaliteli boruna sahip Türkiye bor karbürü işlemeye yönelik tesis de yapacak. Başka bir ülkede bor olmasa, dünyanın bor ihtiyacını Türkiye’nin 1000 yıl karşılayacak rezerve sahip olduğu düşünülünce ortaya ilginç bir hikâye çıkıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bor madenini ve gelişim serüvenini konuştuk. Gelin bor madeninin 150 dolardan 1.5 milyon dolara nasıl dönüşebileceğini Bakan Dönmez’den dinleyelim:
Bor nasıl bir maden, önemi neden kaynaklanıyor?
Bor, çok çeşitli bileşik yapma kapasitesine ve nötronları absorbe etme özelliğine sahip olmasından sanayinin vazgeçilmez hammaddelerinden. Dünyada stratejik öneme sahip olan bor, savunmadan cam sektörüne, seramikten tarıma ve temizlik ürünlerine çok çeşitli alanlarda kullanılıyor.