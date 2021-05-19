'Bombayı söylüyorum' deyip Esra Balamir duyurdu: Arkadaşımla birlikteyken Murat Boz'la...
UçanKuş TV yorumcusu Esra Balamir, Murat Boz ile ilgili yaptığı açıklamayla olay oldu.
UçanKuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programının yorumcusu Esra Balamir, DJ Semih Ergün’le beraber olan stil danışmanı Eliz Şakuçoğlu ve eski sevgilisi Murat Boz hakkında çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.
'Hayatın İçinden' canlı yayınında konuşan sunucu, "Ben sana bombayı söylüyorum, hazır mısın!" diyerek iddiayı duyurdu.
Balamir "Bildiklerimin hepsini bazen TV'de söyleyemiyorum ama bunu söyleyeceğim" diyerek söze başladı.
Balamir, "Eliz benim arkadaşımla çıkıyordu, ama çıkıyorlar yani. Sonra bir öğrendik ki, sabah gazeteyi bir açtım; Murat Boz'la sevgili" açıklamasıyla izleyenleri şoke etti.