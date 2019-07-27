Bombardımanda minik kardeşini kurtarmıştı ama kendisi hayatını kaybetti!

5 yaşındaki kız çocuğu Riham'ın, 24 Temmuz günü sabah uyandığında tek düşüncesi kardeşleriyle oynamaktı. Ailenin büyük kızıydı ama 5 yaşındaydı. Bir anda bombalar yağmaya başladı gökyüzünden Esad ve Rusya'ya ait. Annesi ve babası evin içinde koşturmaya başladıklarında bulundukları oda paramparça olmuştu bile. Ve o an, minicik yüreğiyle 5 yaşındaki Riham'ın aklından geçen tek şey 7 aylık minik kardeşi Tuqa'yı koruyabilmekti.