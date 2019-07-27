Bombardımanda minik kardeşini kurtarmıştı ama kendisi hayatını kaybetti!
SURİYE'nin Eriha bölgesindeki bombardıman sonrası 5 yaşındaki minik Riham'ın, 7 aylık kardeşini kurtarma anı büyük yankı uyandırmıştı. Minik kız kardeşini kurtardı ama kendisi yaşama veda etti.
5 yaşındaki kız çocuğu Riham'ın, 24 Temmuz günü sabah uyandığında tek düşüncesi kardeşleriyle oynamaktı. Ailenin büyük kızıydı ama 5 yaşındaydı. Bir anda bombalar yağmaya başladı gökyüzünden Esad ve Rusya'ya ait. Annesi ve babası evin içinde koşturmaya başladıklarında bulundukları oda paramparça olmuştu bile. Ve o an, minicik yüreğiyle 5 yaşındaki Riham'ın aklından geçen tek şey 7 aylık minik kardeşi Tuqa'yı koruyabilmekti.
Ellerinin arasından kayıp aşağıya düştü
Kardeşinin kıyafeti bir demire takılmıştı ve aşağıya her an düşebilirdi. Buna izin veremezdi Riham; uzattı elini ve kardeşini tuttu. Minik bedeni aldığı darbelere daha fazla dayanamadı ve küçük kardeşi Tuqa ellerinin arasından kayıp aşağıya düştü.
Toz ve dumanın içinde nefes alamayan baba Abdullah çaresizce çığlık atıyordu. Yardıma koşanlar adamın yanına kadar çıktı.
Riham'ın da durumu iyi değildi
Son bir güçle evlatlarına yaklaştı ve önce ortanca kızını çekti yığınların içinden ardından da büyük kızı Riham'ı. Aşağıdaki görevliler de yaralı halde bulunan 7 aylık Tuqa'ya ilk müdahale yapıyordu. Riham'ın da durumu iyi değildi. Kardeşini korumak için elinden geleni yapmıştı ama aldığı yaralar çok ağırdı.