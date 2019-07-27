Bombardımanda minik kardeşini kurtarmıştı ama kendisi hayatını kaybetti!

Bombardımanda minik kardeşini kurtarmıştı ama kendisi hayatını kaybetti!

SURİYE'nin Eriha bölgesindeki bombardıman sonrası 5 yaşındaki minik Riham'ın, 7 aylık kardeşini kurtarma anı büyük yankı uyandırmıştı. Minik kız kardeşini kurtardı ama kendisi yaşama veda etti.

Bombardımanda minik kardeşini kurtarmıştı ama kendisi hayatını kaybetti! - Sayfa 1

5 yaşındaki kız çocuğu Riham'ın, 24 Temmuz günü sabah uyandığında tek düşüncesi kardeşleriyle oynamaktı. Ailenin büyük kızıydı ama 5 yaşındaydı. Bir anda bombalar yağmaya başladı gökyüzünden Esad ve Rusya'ya ait. Annesi ve babası evin içinde koşturmaya başladıklarında bulundukları oda paramparça olmuştu bile. Ve o an, minicik yüreğiyle 5 yaşındaki Riham'ın aklından geçen tek şey 7 aylık minik kardeşi Tuqa'yı koruyabilmekti.

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Bombardımanda minik kardeşini kurtarmıştı ama kendisi hayatını kaybetti! - Sayfa 2

Ellerinin arasından kayıp aşağıya düştü

Kardeşinin kıyafeti bir demire takılmıştı ve aşağıya her an düşebilirdi. Buna izin veremezdi Riham; uzattı elini ve kardeşini tuttu. Minik bedeni aldığı darbelere daha fazla dayanamadı ve küçük kardeşi Tuqa ellerinin arasından kayıp aşağıya düştü.

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Bombardımanda minik kardeşini kurtarmıştı ama kendisi hayatını kaybetti! - Sayfa 3

Toz ve dumanın içinde nefes alamayan baba Abdullah çaresizce çığlık atıyordu. Yardıma koşanlar adamın yanına kadar çıktı.

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Bombardımanda minik kardeşini kurtarmıştı ama kendisi hayatını kaybetti! - Sayfa 4

Riham'ın da durumu iyi değildi

Son bir güçle evlatlarına yaklaştı ve önce ortanca kızını çekti yığınların içinden ardından da büyük kızı Riham'ı. Aşağıdaki görevliler de yaralı halde bulunan 7 aylık Tuqa'ya ilk müdahale yapıyordu. Riham'ın da durumu iyi değildi. Kardeşini korumak için elinden geleni yapmıştı ama aldığı yaralar çok ağırdı.

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