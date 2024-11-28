Bomba kulis! En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
Milyonlarca çalışan ve emekli yeni maaşları merak ediyor. Ekonomi kurmayları bir araya gelirken kulislerde en düşük emekli aylığı için üç rakam konuşulmaya başladı. Asgari ücrette de yeni dönemin...
Ekonomi kurmayları, 2025 yılına ilişkin önemli düzenlemeler için bir araya geldi. Gündemde asgari ücret, en düşük emekli aylığı ve gelir vergisi dilimlerine yönelik kritik başlıklar yer alıyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi çalışmalar hız kazanırken, kulislerdeki bilgiler kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.
Asgari ücret
Sözcü'de yer alan habere göre 2025 yılında uygulanacak asgari ücret, Aralık ayının ilk haftasında başlayacak komisyon toplantılarında netleşecek. Sendikalar, işverenler ve hükümet temsilcilerinin müzakereleri sonucunda şekillenecek olan teklif, son kararı vermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.
Kulislerden sızan bilgilere göre, 2025 yılı asgari ücretinin 23 bin TL’nin altına düşmeyeceği, ancak 25 bin TL’yi de aşmayacağı tahmin ediliyor.
Emekliler için 3 seçenek
Hükümet, en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışmalarını üç alternatif üzerinden yürütüyor.