Bomba kadın oyuncu transferi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde dengeler değişiyor
TV8'de yayımlanan, Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolde olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sevilen bir kadın oyuncu katıldı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyenleri ekran başına kitlerken yeni sürprizlerle de heyecanı artıyor. Büyük bir hayran kitlesi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisini kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
Fenomen diziye geçtiğimiz hafta Hakan Salınmış, Barış ve Savaş'ın amcası olarak diziin kadrosuna dahil olmuştu. Yeni bölüm itibari ile diziye Barış ve Savaş'ın ablası Özlem de dahil olacak.
Doğduğun Ev Kaderindir'de Özlem karakterine Ebru Cündübeyoğlu hayat verecek.
Özlem, uzaktan da olsa ailesini her zaman kollayan ve avukatlık yapan hırslı bir kadındır. Kardeşlerini çok seven Özlem bazı zamanlarda onlara abla gibi değil bir yönetici gibi yaklaşmaktadır.