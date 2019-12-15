Bomba itiraflar! Deniz Seki başıma ne geldiyse kendi aptallığımdandır dedi

"Benim EQ'um (duygusal zeka) yüksek. Kalbini kirletmeyen, hiç karartmayan bir kadınım. Kimseyi de suçlamıyorum. Ne yaşadıysam ben müsaade ettim. 2019’da üzüntülerimiz oldu benim ve ailem için. Ama şimdi herkes iyi, her şey düzeldi. 2020, benim ve ailem için çok daha iyi olacak" dedi.