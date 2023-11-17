Bomba İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu rahat mı? AK Parti adayı kim olmalı?
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP'nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olacağı kesinleşirken AK Parti'de henüz bir aday belirlenmedi. Hürriyet yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın dün "AK Parti geç kalıyor" uyarısı yaptığı İstanbul için son anket sonuçları açıklandı. İşte Reaksiyon Araştırma Şirketi'nin İstanbul anket sonuçları...
31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu tekrar İstanbul'u kazanabilir mi?. Siyasetin son dönemdeki en sık tartıştığı sorunun cevabını merak ediliyor? Milliyet yazarı Zafer Şahin, Reaksiyon Araştırma Şirketi’nin İstanbul’un 39 ilçesinde yaşayan 18 yaş üzeri bin 105 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına yer verdi. Sonuç İmamoğlu'nu mutlu edecek. İşte Zafer Şahin’in köşesinde aktardığı anketin sonuçları şöyle:
Ekrem İmamoğlu başarılı mı?
Reaksiyon Araştırma'nın anketine göre, İstanbul’da yaşayanların yüzde 29’u İmamoğlu’nu başarılı buluyor. Yüzde 22’lik bir kesim ise “Başarısız” diyor. Yüzde 25’e göre ise “İmamoğlu ne başarılı, ne de başarısız!” İstanbulluların yüzde 13’ü “İmamoğlu çok başarılı” düşüncesinde. Yüzde 11’lik bir kesim ise İmamoğlu’nu çok başarısız buluyor.
İmamoğlu'na tekrar oy veririm diyenler...
İstanbullunun yüzde 58’i tekrar aday olması durumunda İmamoğlu’na oy verebileceğini söylüyor. Yüzde 42’lik bir kesim ise “Asla oy vermem” diyor. İmamoğlu’na oy vermeyeceğini söyleyenlerin yüzde 50’si gerekçe olarak CHP adayı olmasını gösteriyor. Yüzde 29’u belediye hizmetlerini beğenmediği için, yüzde 21’i ise kendisini beğenmediği için oy vermeyeceğini belirtiyor.
İstanbul'da hangi parti kaç oy alıyor?
İstanbul’da yaşayan seçmenin yüzde 66’sı oyunu partiye göre vereceğini söylüyor. Yüzde 34’ü ise “Ben adaya bakarak mührü vururum” diyor. Ankete katılanların yüzde 49,4’ü 2024 yerel seçimlerinde oyunu AK Parti’ye vereceğini belirtmiş. CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 40,1...