Bomba İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu rahat mı? AK Parti adayı kim olmalı?

Ekrem İmamoğlu başarılı mı?

Reaksiyon Araştırma'nın anketine göre, İstanbul’da yaşayanların yüzde 29’u İmamoğlu’nu başarılı buluyor. Yüzde 22’lik bir kesim ise “Başarısız” diyor. Yüzde 25’e göre ise “İmamoğlu ne başarılı, ne de başarısız!” İstanbulluların yüzde 13’ü “İmamoğlu çok başarılı” düşüncesinde. Yüzde 11’lik bir kesim ise İmamoğlu’nu çok başarısız buluyor.