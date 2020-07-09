Bomba iddia! Survivor 2020'den ATV dizisi Kuruluş Osman'a transfer oldu
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman'ın 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken ortaya atılan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bakın ATV dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosu için ismi geçen kim?
Konusu ile olduğu kadar transferleri ile de çok konuşulan ATV dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir ismin dahil olacağı iddia edildi.
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Kuruluş Osman'ın bu sezonu yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Diziye son olarak Hazal Hatun karakteri ile Yeşim Ceren Bozoğlu dahil oldu.
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Diziyle ilgili bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alan performansı ile çok konuşulan Mert Öcal'ın Kuruluş Osman'ın yeni sezonda kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.
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Mert Öcal'ın Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakterini canlandıracağı konuşuluyor.
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