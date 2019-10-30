Bomba iddia Sıla ve Hazer Amani evleniyor! Nikah masasına oturacakları tarih belli

Sıla, olaylı ilişkisi Ahmet Kural'la davalık olmasının ardından yeni bir aşka yelken açarak ünlü şef Hazer Amani ile birlikteliğini açıklamıştı. İlk başta ilişki iddialarını yalanlayan ikiliden Sıla, katıldığı bir programda aşk iddialarını doğrulamış, Amani ile güzel bir yola çıktıklarını itiraf etmişti.