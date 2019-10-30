Bomba iddia Sıla ve Hazer Amani evleniyor! Nikah masasına oturacakları tarih belli
Şarkıcı Sıla ve ünlü şef Hazer Amani hakkında bomba bir evlilik iddiası ortaya atıldı. İddialara göre ünlü çift, nikah masasına oturuyor.
Sıla, olaylı ilişkisi Ahmet Kural'la davalık olmasının ardından yeni bir aşka yelken açarak ünlü şef Hazer Amani ile birlikteliğini açıklamıştı. İlk başta ilişki iddialarını yalanlayan ikiliden Sıla, katıldığı bir programda aşk iddialarını doğrulamış, Amani ile güzel bir yola çıktıklarını itiraf etmişti.
Şimdilerde ise ikili hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programının haberine göre, ünlü çift, 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle evlenecekler.
Acele evliliğin sebebinin, hamilelik olabileceği iddia edildi. Programın sunucularından Eylem İpek Şafak menajerin ise bu iddiayı yalanladığını söyledi.
Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek aylarca magazin gündemine oturan Sıla, geçtiğimiz ocak ayında Masterchef'in ünlü şefi Hazer Amani ile bir aracın içinde samimi bir şekilde uyurken yakalanmıştı.