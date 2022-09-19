Bomba iddia! Prens William kral olamayacak çünkü bir 'gizli ablası' var! Doktor Diana'nın karnından çalmış

Testler sırasında Diana'nın yumurtalarının bir kısmı alındı ve Charles'ın spermiyle döllendi. Bu tuhaf hikayeye göre Charles ve Diana arasında gerçekleşen nişan da bu test yapılana kadar açıklanmadı.

KENDİ KARISININ KARNINA YERLEŞTİRDİ

Sonrasında ise Diana'ya testleri yapan kötü niyetli doktor döllenmiş yumurtalardan birini alıkoyup, kendi karısının rahmine yerleştirdi. Doktorun karısı ise Charles ve Diana'nın bebeklerini doğurdu. Bu bebek, Charles ve Diana'nın 29 Temmuz'da evlenmesinden yaklaşık 10 hafta sonra Ekim 1981'de doğdu. William ise yaklaşık sekiz ay sonra, 21 Haziran 1982'de Paddington'daki St. Mary's Hastanesi'nde doğdu.

Mastercard ile dünyanın dört bir yanında otel odalarında %45’e varan indirimlerden faydalanınHotelHub Travel by MastercardŞimdi Keşfet

Dosya masrafsız, düşük faizli ve kullanması çok kolay ihtiyaç kredisi!Enpara.comKayıt Ol





by Taboola



2013 yılında Taç Yasası'na Geçiş kapsamında cinsiyete bakılmaksızın yaşa göre varisler taht sıralamasına girmeye başladı. Bu durumda 'gizli kraliyet bebeği' aslında farkında bile olmadan tahtın varisi oldu. Şimdi 41 yaşlarında olan bu varisin adının Sarah olduğu söyleniyor. İddialara göre Sarah, Diana'nın trafik kazasında ölümünün ardından tüp bebek olarak dünyaya geldiğini öğrenmiş. Bağışlanan embriyonun kökenini bulmaya çalıştığında ise kendi hayatına değer veriyorsa durmasını söyleyen tehdit mesajları aldığını iletmiş. Yaşananlardan korkan Sarah'ın korkudan ABD'ye göç ettiği söyleniyor.



'BU EVLİLİKTE ÜÇ KİŞİYDİK'

Bununla birlikte Diana'nın Paris'teki trafik kazasındaki ölümünün üzerinden 25 yıl geçti. Her kraliyet olayında adı sıklıkla dile getirilen Diana ve Charles arasında neler olmuştu? Kral III. Charles ve Prenses Diana 29 Temmuz 1981'de St Paul Katedrali'nde evlendi. Düğünlerini yüz binlerce kişi televizyondan izledi. Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Mutlu bir aile gibi görünseler de Diana'nın BBC'ye verdiği meşhur röportajdan sonra evliliklerinin sallantıda olduğu aşikar bir hale geldi. Diana verdiği röportajda, "Bu evlilikte üç kişiydik, bu yüzden biraz kalabalıktı" demişti. Diana'nın evliliklerinde bahsettiği üçüncü kişi Camilla Parker'dı. Charles'ın hayatının aşkı olan Camilla ile daha önce birliktelikleri olmuştu ancak ayrılıkla sonuçlandı. Çünkü Charles ailesinin Camilla ile olan ilişkisine onay vermeyeceğini biliyordu. Ancak Charles Camilla'yı bir türlü aklından çıkaramadı.

Charles'la ayrıldıktan iki ay sonra Andrew Parker Bowles'la nişanlanan Camilla, kısa süre sonra da evlendi. Camilla'nın bu evlilikten bir oğlu, bir de kızı oldu. Charles ve Camilla, evlenseler bile pek çok tiyatro, maç ve parti gibi etkinliklerde birlikte görüldü. Bütün bu buluşmalarda Charles, eşi Diana'ya daima sadık kaldığını söylüyordu. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından Andrew ve Camilla boşandıklarını açıkladı.

DÜĞÜNÜ İPTAL ETMEK İSTEDİ

Öyle ki Diana, düğününe kadar Prens Charles ile Camilla Parker-Bowles arasındaki ilişki konusunda oldukça düşünceliydi. Diana'nın biyografisini yazan Andrew Morton'a göre, Charles, Camilla'ya düğünden önce bir hediye verdiğinde, Diana kız kardeşlerine düğünü iptal etmek istemişti. Ancak Diana'nın kız kardeşleri, kraliyet evliliğinden vazgeçmek için çok geç olduğunu söyleyerek onu devam etmeye zorladı.

PARKELERİ SÖKÜNCE EVİN ALTINDAN ÇIKTI!Sırrını çözmek için önlerinde 2 seçenek varHaberi Görüntüle

Ancak Charles ve Camilla arasında olan ilişki oldukça aşikardı. Diana ile Charles'ın evlilikleri de bu sebeple hiçbir zaman huzurlu olamadı. Bütün bunların üzerine Prenses Diana 1997'de bir trafik kazasında öldüğünde Camilla'nın hiçbir zaman Charles ile evlenemeyeceği konuşulmuştu. Diana'nın ölümünün ardından iki yıl sonra Camilla ve Charles ilk kez bir çift olarak kamuoyu önüne çıktı ve ilişkileri 6 yıl devam etti. 2005 yılına gelindiğinde Charles ve Camilla nişanlanıp kısa bir süre sonra evlendi. Charles'ın Galler Prensi olmasından dolayı Camilla da Galler Prensesi olacaktı. Ancak Galler Prensesi unvanı Prenses Diana'ya ait olduğu için Camilla Cornwall Düşesi oldu. Charles ve Dianan'nın evliliğinin sona ermesinden sorumlu tutulan Camilla, İngiliz halkının sevgisini tam olarak kazanamamış biri olarak tasvir ediliyor.