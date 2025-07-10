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Bomba iddia! Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor

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Bomba iddia! Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor

Fenerbahçe yaz transfer dönemini Jhon Duran takviyesiyle açmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın eski yıldızına talip olduğu öne sürüldü.

Bomba iddia! Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor - Resim: 1

Yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından, takviyelerini yapan kulüpler için dikkat çeken iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. İddiaya göre Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'ın eski yıldıza dikti.

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Bomba iddia! Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor - Resim: 2

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek sezon Portekiz ekibinde bulunmayacağı öne sürüldü.

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Bomba iddia! Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor - Resim: 3

Teknik direktör Bruno Lage ile tartıştıktan sonra ayrılık kararı alan Kökçü, Süper Lig'den Beşiktaş'a transfer olmak üzere. Siyah - beyazlılara imza atmak için çaba gösteren Orkun Kökçü'nün transferi adına kulüpler arasında resmi görüşme başlarken, Beşiktaş'ın sona yaklaştığı öğrenilmişti.

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Bomba iddia! Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor - Resim: 4

Öte yandan Portekiz basınından ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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