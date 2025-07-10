Bomba iddia! Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor
Fenerbahçe yaz transfer dönemini Jhon Duran takviyesiyle açmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın eski yıldızına talip olduğu öne sürüldü.
Yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından, takviyelerini yapan kulüpler için dikkat çeken iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. İddiaya göre Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'ın eski yıldıza dikti.
Benfica'da forma giyen milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek sezon Portekiz ekibinde bulunmayacağı öne sürüldü.
Teknik direktör Bruno Lage ile tartıştıktan sonra ayrılık kararı alan Kökçü, Süper Lig'den Beşiktaş'a transfer olmak üzere. Siyah - beyazlılara imza atmak için çaba gösteren Orkun Kökçü'nün transferi adına kulüpler arasında resmi görüşme başlarken, Beşiktaş'ın sona yaklaştığı öğrenilmişti.
Öte yandan Portekiz basınından ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.