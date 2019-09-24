Bomba iddia Adriana Lima ve Emir Uyar ayrıldı işte bu detay ortaya çıkardı
Metin Hara ile ayrılığının ardından Türk iş insanı Emir Uyar'la aşk yaşamaya başlayan Adriana Lima, Uyar'la ayrıldı.
Metin Hara ile ayrılığının ardından yeni sevgilisini de Türkler'den seçen dünyaca ünlü top model Adriana Lima, Emir Uyar'la aşk yaşamaya başlamış, ikili ilk olarak Venedik'te görüntülenmişti ki bu aşka gölge düştü. Adriana Lima'nın Emir Uyar'dan ayrıldığı iddiaları dilden dile dolanıyor.
Adriana Lima ve Emir Uyar ile ayrılık iddialarını güçlendiren ise Lima'nın sevgilisi Emir Uyar'ı takipten çıkarması oldu. Yazar Metin Hara ile aşkının bitişi de Adriana Lima'nın sosyal medya hesaplarından Hara'yı silmesi ile ortaya çıkmıştı.
Lima'nın Emir Uyar ile birlikteliği sonrası konuşan Hara, "Kişiler ayrıldıktan sonra bir sorumluluk ya da yükümlülük sahibi de değiller birinin birine hesap sorması da doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Adriana Lima, 3 aydır birlikte olduğu Türk sevgilisi Emir Uyar'la geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenmişti.