Bomba iddia Adriana Lima ve Emir Uyar ayrıldı işte bu detay ortaya çıkardı

Adriana Lima ve Emir Uyar ile ayrılık iddialarını güçlendiren ise Lima'nın sevgilisi Emir Uyar'ı takipten çıkarması oldu. Yazar Metin Hara ile aşkının bitişi de Adriana Lima'nın sosyal medya hesaplarından Hara'yı silmesi ile ortaya çıkmıştı.