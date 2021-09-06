Bomba Hazret-i Polat Alemdar ses kaydı! "Kendini mehdi sanıyor, 'ben seçilmiş kişiyim' diyor"

Sekiz yaşındaki çocuğa 'Ağabey' diyorlar

Şaşmaz'ın babası Abdulkadir, Elazığ Harput merkezli bir Kadiri tekkesinin şeyhi. Oğul Şaşmaz da bu tekkenin müridi. Kaşıkçı'nın iddiasına göre... Şaşmaz, sekiz yaşındaki oğlu A.N.'yi zikre götürüyor. A.N., tarikatın gelecekteki lideri olarak görülüyor. Yaşlı müritler A.N.'ye "Ağabey" diye sesleniyor ve çocuğun elini öpüyor.