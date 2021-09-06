Bomba Hazret-i Polat Alemdar ses kaydı! "Kendini mehdi sanıyor, 'ben seçilmiş kişiyim' diyor"
'Kurtlar Vadisi' adlı televizyon dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'la ilgili bomba iddialar gündeme geldi. Babası bir tarikatın şeyhi olan Şaşmaz'ın kendini Mehdi ve 'suçilmiş kişi' olarak gördüğü ve çevresine de bunu açık açık söylediği iddia edildi.
Ekranlara yeniden dönüş hazırlığı yapan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 17 Mayıs'ta iki çocuğunun annesi Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Boşanma aşamasında Nagehan Kaşıkçı, eşinin müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiasının yuvalarını çatırdattığını iddia etti. Şimdi de arkadaşı İrfan T. ile arasında geçen konuşmalar ifşa oldu. İşte İsmail Saymaz'ın yazısından ayrıntılar...
Sekiz yaşındaki çocuğa 'Ağabey' diyorlar
Şaşmaz'ın babası Abdulkadir, Elazığ Harput merkezli bir Kadiri tekkesinin şeyhi. Oğul Şaşmaz da bu tekkenin müridi. Kaşıkçı'nın iddiasına göre... Şaşmaz, sekiz yaşındaki oğlu A.N.'yi zikre götürüyor. A.N., tarikatın gelecekteki lideri olarak görülüyor. Yaşlı müritler A.N.'ye "Ağabey" diye sesleniyor ve çocuğun elini öpüyor.
Böylesi bir zikrin görüntüsü, İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davası dosyasına girdi. Kaşıkçı'nın çektiği videoda, aralarında Necati Şaşmaz'ın da olduğu müritler zikir çekerken görülüyor. Zikri yöneten dede Şaşmaz ve küçük A.N. halkanın orta yerinde duruyor.
Kendisini mehdi görüyor
Kaşıkçı'nın diğer iddiasına göre Şaşmaz, kendisini 'mehdi' ve 'seçilmiş kişi' görüyor. Mahkeme dosyasına sunulan ve bugün ilk kez gün yüzüne çıkan ses kaydında Şaşmaz, babasının kuzeni olan İrfan T.'ye "Seçilmiş kişiyim" diyor.