Bomba gibi patlayabiliriz! 2 gün sonra aman dikkat: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları
Her dediği çıkan Dinçer Güner, 2 gün sonra olacak dolunay etkilerini ve 12 Haziran 2022 burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Bugünlerde gezegenler bize neleri anlatmaya çalışıyor? Bizi bekleyen şeyler karşısında nasıl davranmalı, hangi adımları atmalıyız? Dinçer Güner'den sizlere retro, dolunay ve günlük burç yorumları: Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Dinçer Güner anlattı...
Yay burcunun 23’üncü derecesinde, işin içinde Neptün’ün ve Rash Alhague yıldızının olduğu bir dolunay bizleri bekliyor. 14 Haziran’da gerçekleşecek bu dolunayın önce bireysel, sonra da dünya ve Türkiye üzerinde etkileri neler olacak, birlikte göz atalım.
Haziran ayının tam ortasında Yay burcunun başrolde olacağı bir dolunay yaşayacağız. Yay astrolojide özgürlük, inanç, hareket, seyahat, eğitim, akademik konular, neşe, umut, keşfetmek, spor, cesaret, felsefe, din, yabancılar ve uzak yerleri sembolize eder. Bu burcun gölge tarafları olarak da fanatizm, abartılı davranmak, hayır diyememek, verilen sözleri tutamamak, sorumluluktan kaçmak, boş vermek, dağınık olmak, patavatsızlık ve maymun iştahlılık sayılabilir.
Dolunay dönemi son 15 gündür uğraştığımız işler veya projeler neyse bunlara çekidüzen verme, son rötuşları yapma zamanı. En iyi haliyle bu dolunay haftasında hayatımıza dair yeni keşiflerde bulunabilir, türlü maceralara atılmak isteyebiliriz. Aklımızın bir köşesindeki eğitimleri ve seminerleri araştırabiliriz. Özgürce hareket etmek isteyeceğimiz günler bizleri bekliyor. Bardağın genel olarak dolu tarafından bakacağımız, hayatı pozitif yönünden yakalamak isteyeceğimiz, gülmek için daha fazla sebep yaratabileceğimiz bir hafta olacak. Spora başlayabilir; yurtdışı bağlantılı her türlü iş, seyahat veya projenin üzerine gitmek isteyebiliriz.