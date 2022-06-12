Bomba gibi patlayabiliriz! 2 gün sonra aman dikkat: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları

Dolunay dönemi son 15 gündür uğraştığımız işler veya projeler neyse bunlara çekidüzen verme, son rötuşları yapma zamanı. En iyi haliyle bu dolunay haftasında hayatımıza dair yeni keşiflerde bulunabilir, türlü maceralara atılmak isteyebiliriz. Aklımızın bir köşesindeki eğitimleri ve seminerleri araştırabiliriz. Özgürce hareket etmek isteyeceğimiz günler bizleri bekliyor. Bardağın genel olarak dolu tarafından bakacağımız, hayatı pozitif yönünden yakalamak isteyeceğimiz, gülmek için daha fazla sebep yaratabileceğimiz bir hafta olacak. Spora başlayabilir; yurtdışı bağlantılı her türlü iş, seyahat veya projenin üzerine gitmek isteyebiliriz.