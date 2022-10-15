Bomba atan uçağı bile insansızlaştıran çağ baban akşam dönecek garantisi veremiyor
Yazar Ertuğrul Özkök, Bartın'daki maden faciasını kaleme aldı.
Bazı durumlar var ki empatisi mümkün değil.
Yerin 2.5 kilometre altında klastrofobik dehlizlerde çalıştığınızı düşünün…
Koyamazsınız o insanların yerine kendinizi.
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Öyle bir emekçiliktir bu.
Emek kelimesinin fedakarlığın eşanlamlısı haline geldiği yerdir orası.
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İşyeri diyemezsiniz oraya, o yüzden işyeri kazası da diyemezsiniz.
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Cephedir orası..
Karşıdaki insanı öldürmeye gönderdiği uçakları , kendi insanını koruyacak gökyüzünde İHA’lar haline getirebilen şu 21’nci Yüzyıl, madenci çocuklarına, yakınlarına , “ Merak etme baban işe gitti, akşam dönecek” garantisini veremeyen kahredici bir çaresizliğin pençesinde seyrediyor yerin altıdaki insanları.
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İiHA’ların SİHA’ların en gelişmişini yapıp ta, yerin altındaki insanını koruyamayan bir çağın kurbanı onlar.
Düşmanın değil bu kahrolası çelişkinin alıp götürdüğü insanlarımız…
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Hepsine Allahtan rahmet ailelerine, arkadaşlarına dayanma gücü diliyorum.
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Hepimizin başı sağolsun