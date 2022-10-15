Bomba atan uçağı bile insansızlaştıran çağ baban akşam dönecek garantisi veremiyor

Bazı durumlar var ki empatisi mümkün değil.

Yerin 2.5 kilometre altında klastrofobik dehlizlerde çalıştığınızı düşünün…

Koyamazsınız o insanların yerine kendinizi.

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Öyle bir emekçiliktir bu.

Emek kelimesinin fedakarlığın eşanlamlısı haline geldiği yerdir orası.

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İşyeri diyemezsiniz oraya, o yüzden işyeri kazası da diyemezsiniz.

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Cephedir orası..

Karşıdaki insanı öldürmeye gönderdiği uçakları , kendi insanını koruyacak gökyüzünde İHA’lar haline getirebilen şu 21’nci Yüzyıl, madenci çocuklarına, yakınlarına , “ Merak etme baban işe gitti, akşam dönecek” garantisini veremeyen kahredici bir çaresizliğin pençesinde seyrediyor yerin altıdaki insanları.

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İiHA’ların SİHA’ların en gelişmişini yapıp ta, yerin altındaki insanını koruyamayan bir çağın kurbanı onlar.

Düşmanın değil bu kahrolası çelişkinin alıp götürdüğü insanlarımız…

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Hepsine Allahtan rahmet ailelerine, arkadaşlarına dayanma gücü diliyorum.

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Hepimizin başı sağolsun