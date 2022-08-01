Bomba aşk iddiasında flaş gelişme! Çağla Şikel ile görüntülenen Tolga Akış'tan olay açıklama...
Mıss Turkey güzeli seçildikten sonra kariyerine sunucu olarak devam eden Çağla Şikel'in kariyeri kadar özel hayatı da merak ediliyor. Son günlerde adı şarkıcı Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz aylarda ayrıldığı eşi Tolga Akış ile aşk iddialarına karışmıştı. Çok geçmeden Akış'tan flaş açıklama geldi. Ünlü menajer konuyla ilgili bakın neler söyledi....
1997 yılında düzenlenen Mıss Turkey yarışmasında güzellik tacını takarak, ismini milyonlara duyuran Çağla Şikel uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra sunuculuk kariyeriyle devam etmişti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olan Şikel'in son günlerde adı sevilen şarkıcı Zeynep Bastık'ın ayrıldığı eşi Tolga Akış ile anılmış, o iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Edis'in kulisinde dans ettiği ileri sürülen ikiliden Tolga Akış'tan flaş açıklama geldi, Çağla Şikel de yaptığı paylaşımla ti'ye aldı...
Ünlü manken Çağla Şikel'in Zeynep Bastık'tan günler önce boşanan menajer Tolga Akış ile aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İzzet Antebi mesajlarının ifşasından sonra Şikel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Tolga Akış ile Çağla Şıkel cephesinden ise çıkan haberler üzerine jet açıklama geldi
Son zamanlarda özel hayatıyla gündem olan Çağla Şıkel'in adı yine bir aşk haberine karıştı. Magazin kulisleri bomba aşk iddiası ile çalkalanmıştı.