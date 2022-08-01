Bomba aşk iddiasında flaş gelişme! Çağla Şikel ile görüntülenen Tolga Akış'tan olay açıklama...

1997 yılında düzenlenen Mıss Turkey yarışmasında güzellik tacını takarak, ismini milyonlara duyuran Çağla Şikel uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra sunuculuk kariyeriyle devam etmişti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olan Şikel'in son günlerde adı sevilen şarkıcı Zeynep Bastık'ın ayrıldığı eşi Tolga Akış ile anılmış, o iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Edis'in kulisinde dans ettiği ileri sürülen ikiliden Tolga Akış'tan flaş açıklama geldi, Çağla Şikel de yaptığı paylaşımla ti'ye aldı...