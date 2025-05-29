Bomba asgari ücret kulisi! Talep Erdoğan'a doğrudan iletildi Temmuz ayında...
Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret artacak mı, zam gelecek mi?" sorularını yanıt arıyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı herkesi umutlandıracak haber ise kulisleri hareketlendirdi. Zam beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğrudan iletilirken, iddialara göre Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında asgari ücrete ara zam için bir istişare mekanizması kuruldu.
Asgari ücret zammı için gelen son dakika haberi kulisleri hareketlendirdi. Milyonlarca vatandaş "2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz'da zam var mı?" sorularına yanıt ararken, tüm gelişmeleri de yakından takip ediyor. Yaz aylarının başında genci, yaşlısı, evlisi, bekarı asgari ücret zammı umuduyla yatıp kalkmaya başlarken, milyonları umutlandıran haber kulislere düştü.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM BEKLENTİSİ ERDOĞAN'A İLETİLDİ
Kamuoyunda süren asgari ücret zammı için yürütülen tartışmaları ve kulislerde konuşulanları değerlendiren gazeteci Hilal Köylü, milyonların ara zam beklentisinin doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini söyledi.
EDOĞAN İLE ŞİMŞEK ARASINDA 'MEKANİZMA' KURULDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu zam taleplerini dinlediğini aktaran Köylü, Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında bir istişare mekanizmasının kurulduğunu iddia etti.
TEMMUZ'DA ARA ZAM OLUR MU?
Erdoğan ile Şimşek arasında 'istişare mekanizması' kurulması bir anda asgari ücrete ara zam bekleyenlerin umutlarını yeşertse de Köylü, sözlerinin devamında ise moralleri biraz bozdu.