Bomba asgari ücret kulisi! Talep Erdoğan'a doğrudan iletildi Temmuz ayında...

Asgari ücret zammı için gelen son dakika haberi kulisleri hareketlendirdi. Milyonlarca vatandaş "2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz'da zam var mı?" sorularına yanıt ararken, tüm gelişmeleri de yakından takip ediyor. Yaz aylarının başında genci, yaşlısı, evlisi, bekarı asgari ücret zammı umuduyla yatıp kalkmaya başlarken, milyonları umutlandıran haber kulislere düştü.