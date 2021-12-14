Bomba araştırma! Pfizer-BioNTech omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor
Dünya diken üstünde... Omicron varyantı hızla yayılıyor. Son yapılan açıklamada Türkiye'de de 6 vaka tespit edildiği bildirildi. İngiltere'de ise uzmanların açıklamasına göre önlem alınmazsa binlerce ölüm gerçekleşecek. Peki aşılar Omicron'a karşı etkili mi? İşte son araştırma...
Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ve halihazırda baskın varyant olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük sağlık sigortası firması Discovery'nin, 15 Kasım-7 Aralık tarihlerinde ülkede kaydedilen 78 bin Omicron vakası üzerinde yürüttüğü araştırmanın sonuçları açıklandı.
Buna göre, Kovid-19'un delta varyantına karşı yüzde 80 seviyesinde koruma sağlayan çift doz Pfizer-BioNTech aşısının, omicron varyantına karşı koruma oranının yüzde 33 seviyesine gerilediği belirlendi.
Araştırma sonuçları ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdi.
Bu oran delta varyantı için yüzde 90 seviyelerindeydi.