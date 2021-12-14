BIST 2.151
DOLAR 14,31
EURO 16,20
ALTIN 819,27

Bomba araştırma! Pfizer-BioNTech omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor

Bomba araştırma! Pfizer-BioNTech omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor

Dünya diken üstünde... Omicron varyantı hızla yayılıyor. Son yapılan açıklamada Türkiye'de de 6 vaka tespit edildiği bildirildi. İngiltere'de ise uzmanların açıklamasına göre önlem alınmazsa binlerce ölüm gerçekleşecek. Peki aşılar Omicron'a karşı etkili mi? İşte son araştırma...

Bomba araştırma! Pfizer-BioNTech omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor

Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ve halihazırda baskın varyant olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük sağlık sigortası firması Discovery'nin, 15 Kasım-7 Aralık tarihlerinde ülkede kaydedilen 78 bin Omicron vakası üzerinde yürüttüğü araştırmanın sonuçları açıklandı.

18
Bomba araştırma! Pfizer-BioNTech omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor

Buna göre, Kovid-19'un delta varyantına karşı yüzde 80 seviyesinde koruma sağlayan çift doz Pfizer-BioNTech aşısının, omicron varyantına karşı koruma oranının yüzde 33 seviyesine gerilediği belirlendi.

28
Bomba araştırma! Pfizer-BioNTech omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor

Araştırma sonuçları ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdi.

38
Bomba araştırma! Pfizer-BioNTech omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor

Bu oran delta varyantı için yüzde 90 seviyelerindeydi.

48