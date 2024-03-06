Bomba anket! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
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MetroPOLL Araştırma, Türkiye genelinde bin 770 kişi arasında yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye sordu. İşte sayılı gün kalan seçimlere yönelik yapılan son anket...
31 Mart seçimlerine sayılı gün kaldı. Adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ederken yapılan anketlerde dikkat çekmeye devam ediyor.
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MetroPOLL Araştırma tarafından 20-21 Şubat 2024 tarihleri arasında, Türkiye genelinde bin 770 kişi arasında yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye soruldu.
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MetroPOLL'ün anket sonuçları şöyle:
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AK Parti: Yüzde 23,9
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