Bomba Adana anketi! Zeydan Karalar'a kötü haber! 'Cumhur İttifakı adayı Ömer Çelik olsun'

Adana'da hangi partiye oy verirsiniz?

Katılımcıların "Bu Pazar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa için oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıt ise şöyle oldu:

AK Parti: %23,4

CHP: %28,1

MHP: %11,0

İYİ Parti: %6,7

HDP/YSP: %5,4 TİP: %1,4

Diğer: %3,0

Kararsızım: %9,8

Cevap yok: %11,2