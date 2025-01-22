Bolu'daki otel yangınında 7 yakınıyla birlikte öldü! Doktor Enes Gültekin için hastanede veda töreni
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.
Dün merkezdeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Dr. Enes Gültekin, abisi, kardeşi, yengesi ve dört yeğeniyle birlikte vefat etti.
Yaşamını yitiren Gültekin için çalıştığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yapılan törene, doktorun yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.
Hastane morguna getirilen Gültekin'in naaşı yapılan duanın ardından cenaze aracına konuldu.
Gültekin'in naaşı, yakınları, mesai arkadaşları ve hastane çalışanlarından helallik istenmesinin ardından cenaze namazının kılınacağı Kalıcı Konutlar Camisi'ne götürüldü.