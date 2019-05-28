Bolu'daki kazada yaralanan kulüp başkanı yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı
BOLU'da, lüks cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan, İstiklalspor Kulübü'nün sahibi Ahmet Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
BOLU’da lüks cipin TIR'a çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan İstiklalspor Kulübü'nün sahibi Ahmet Süleymanoğlu, kazadan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks cip, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a çarptı.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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