Bolu'da yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ağır yaralılar var
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Bolu’da 25 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, Gerede-Karabük yolunda yoldan çıktı. Yeşillik ve engebeli alana giren otobüsteki 2’si ağır 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyreden Özgür S. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan yolcu otobüsü, yeşillik ve engebeli alana girdi ve tali yola çarparak durabildi.
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Devrilmeden duran otobüs içerisinde bulunan 25 kişiden 2’si ağır 14 kişi yaralandı.
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Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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