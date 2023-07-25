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Bolu'da yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ağır yaralılar var

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Bolu'da yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ağır yaralılar var

Bolu’da 25 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, Gerede-Karabük yolunda yoldan çıktı. Yeşillik ve engebeli alana giren otobüsteki 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

Bolu'da yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ağır yaralılar var

 Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyreden Özgür S. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan yolcu otobüsü, yeşillik ve engebeli alana girdi ve tali yola çarparak durabildi.

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Bolu'da yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ağır yaralılar var

Devrilmeden duran otobüs içerisinde bulunan 25 kişiden 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

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Bolu'da yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ağır yaralılar var

 Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bolu'da yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ağır yaralılar var
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