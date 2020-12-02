Bolu'da yaylada yıkım gerginliği! 1,5 saat sonra ikna oldular

İnceleme sonucunda yayladaki tel örgü ve çitlerin yıkımına karar verildi. Bolu Valiliği'nin talimatıyla bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaylanın Paşaköy kısmında bulunan tel örgü ve çit çekilmiş alanların yıkımı için iş makineleri ile gelen ekipleri, ellerinde Türk bayrakları olan bir grup, yolu kapatarak engellemeye çalıştı.