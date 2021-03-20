Bolu'da tavuk kümesinde açılmalarını sağlıyorlar 7 gün sürüyor! Geçim kaynağı oldu
BOLU'da orman köylüleri tavuk kümesinde ürettikleri tohumlarla gelir elde etmeye başladı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde topladıkları kozalaklardan karaçam tohumu üreten orman köylüleri, hem doğaya hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce Gürpınar köyünde vatandaşlara katkıda bulunmak ve karaçam tohumlarını toprakla buluşturmak için yıl başında çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda istihdam edilen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu orman köylüleri, kasalarla topladıkları kozalakları üretimin olmadığı tavuk kümeslerine getiriyor.
Burada kozalakları belirli sıcaklıkta bekleterek açılmalarını sağlayan köylüler, eleme usulüyle ayırdıkları karaçam tohumlarını Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne teslim ediyor. Ekiplerce alınan tohumlar, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.
Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için gençleştirme çalışmaları yaptıklarını, bunun temelinde de tohum üretiminin yer aldığını ifade etti.