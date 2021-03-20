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Bolu'da tavuk kümesinde açılmalarını sağlıyorlar 7 gün sürüyor! Geçim kaynağı oldu

Anadolu Ajansı
Bolu'da tavuk kümesinde açılmalarını sağlıyorlar 7 gün sürüyor! Geçim kaynağı oldu

BOLU'da orman köylüleri tavuk kümesinde ürettikleri tohumlarla gelir elde etmeye başladı.

Bolu'da tavuk kümesinde açılmalarını sağlıyorlar 7 gün sürüyor! Geçim kaynağı oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde topladıkları kozalaklardan karaçam tohumu üreten orman köylüleri, hem doğaya hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce Gürpınar köyünde vatandaşlara katkıda bulunmak ve karaçam tohumlarını toprakla buluşturmak için yıl başında çalışma başlatıldı.

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Bolu'da tavuk kümesinde açılmalarını sağlıyorlar 7 gün sürüyor! Geçim kaynağı oldu

Bu kapsamda istihdam edilen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu orman köylüleri, kasalarla topladıkları kozalakları üretimin olmadığı tavuk kümeslerine getiriyor.

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Bolu'da tavuk kümesinde açılmalarını sağlıyorlar 7 gün sürüyor! Geçim kaynağı oldu

Burada kozalakları belirli sıcaklıkta bekleterek açılmalarını sağlayan köylüler, eleme usulüyle ayırdıkları karaçam tohumlarını Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne teslim ediyor. Ekiplerce alınan tohumlar, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.

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Bolu'da tavuk kümesinde açılmalarını sağlıyorlar 7 gün sürüyor! Geçim kaynağı oldu

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için gençleştirme çalışmaları yaptıklarını, bunun temelinde de tohum üretiminin yer aldığını ifade etti.

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