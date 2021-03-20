Bolu'da tavuk kümesinde açılmalarını sağlıyorlar 7 gün sürüyor! Geçim kaynağı oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde topladıkları kozalaklardan karaçam tohumu üreten orman köylüleri, hem doğaya hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce Gürpınar köyünde vatandaşlara katkıda bulunmak ve karaçam tohumlarını toprakla buluşturmak için yıl başında çalışma başlatıldı.