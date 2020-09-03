Bolu'da sabaha kadar orman yangınına müdahale eden ekip yorgun düştü

İhbar üzerine Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek oldu. Yangın saat 01.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınırken, 20 dönümlük alanda soğutma çalışmaları da sabah saatlerine kadar sürdü.