Bolu'da operasyon! Radyoaktif madde Kaliforniyum ele geçirildi
BOLU’daki operasyonda "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen 18,01 gram radyoaktif madde ele geçirildi.
Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu, "Bu maddenin Türkiye’de üretilmediğini ve ülkemize nükleer teknolojiye sahip bir ülke üzerinden geldiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de üretilmedi
Kaliforniyum ile ilgili Sputnik’e konuşan Erol Çubukçu, Kaliforniyumun doğada bulunmayan bir madde olduğuna işaret ederek şöyle dedi: Bu açıdan mutlaka nükleer teknolojiye sahip bir ülkede bir reaktör veya hızlandırıcı aracılığıyla üretilmesi gerekir.
Bu açıdan Türkiye’de üretilmediğini ve ülkemize nükleer teknolojiye sahip bir ülke üzerinden geldiğini söyleyebiliriz.
Bu madde ne işe yarar?
Çubukçu sözlerini şöyle sürdürdü: Kaliforniyumun içeriğindeki izotopu bilmeden ne işe yaradığını söylemek mümkün değildir. Genellikle laboratuvar ortamında deneylerde ve ışınlama dediğimiz süreçlerde nötron kaynağı olarak kullanılır. Nötron ışınlaması dediğimiz süreçlerde yararlanılır.