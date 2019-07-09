Bolu'da operasyon! Radyoaktif madde Kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da operasyon! Radyoaktif madde Kaliforniyum ele geçirildi

BOLU’daki operasyonda "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen 18,01 gram radyoaktif madde ele geçirildi.

Bolu'da operasyon! Radyoaktif madde Kaliforniyum ele geçirildi - Sayfa 1

Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu, "Bu maddenin Türkiye’de üretilmediğini ve ülkemize nükleer teknolojiye sahip bir ülke üzerinden geldiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Bolu'da operasyon! Radyoaktif madde Kaliforniyum ele geçirildi - Sayfa 2

Türkiye’de üretilmedi

Kaliforniyum ile ilgili Sputnik’e konuşan Erol Çubukçu, Kaliforniyumun doğada bulunmayan bir madde olduğuna işaret ederek şöyle dedi: Bu açıdan mutlaka nükleer teknolojiye sahip bir ülkede bir reaktör veya hızlandırıcı aracılığıyla üretilmesi gerekir.

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Bolu'da operasyon! Radyoaktif madde Kaliforniyum ele geçirildi - Sayfa 3

Bu açıdan Türkiye’de üretilmediğini ve ülkemize nükleer teknolojiye sahip bir ülke üzerinden geldiğini söyleyebiliriz.

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Bolu'da operasyon! Radyoaktif madde Kaliforniyum ele geçirildi - Sayfa 4

Bu madde ne işe yarar?

Çubukçu sözlerini şöyle sürdürdü: Kaliforniyumun içeriğindeki izotopu bilmeden ne işe yaradığını söylemek mümkün değildir. Genellikle laboratuvar ortamında deneylerde ve ışınlama dediğimiz süreçlerde nötron kaynağı olarak kullanılır. Nötron ışınlaması dediğimiz süreçlerde yararlanılır.

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