Bolu'da operasyon! Radyoaktif madde Kaliforniyum ele geçirildi

Türkiye’de üretilmedi

Kaliforniyum ile ilgili Sputnik’e konuşan Erol Çubukçu, Kaliforniyumun doğada bulunmayan bir madde olduğuna işaret ederek şöyle dedi: Bu açıdan mutlaka nükleer teknolojiye sahip bir ülkede bir reaktör veya hızlandırıcı aracılığıyla üretilmesi gerekir.