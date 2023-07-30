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Bolu'da korkutan patlama! Tüpü patlayan karavan adeta kül oldu

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Bolu'da korkutan patlama! Tüpü patlayan karavan adeta kül oldu

Bolu'da karavanın içindeki piknik tüpü patladı. Patlayan tüp yangına sebep oldu karavan kül oldu

Bolu'da korkutan patlama! Tüpü patlayan karavan adeta kül oldu

Olay, Bolu’ya bağlı Kuzörenemirler Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada açıklık alanda duran karavan içerisindeki piknik tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

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Bolu'da korkutan patlama! Tüpü patlayan karavan adeta kül oldu

Bomba gibi patlayan piknik tüpü, karavanın içerisinde yangına sebep oldu. Yayla sakinleri bomba gibi patlayan piknik tüpünün sesiyle panik içerisinde karavanın etrafına toplandı. 

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Bolu'da korkutan patlama! Tüpü patlayan karavan adeta kül oldu

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

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Bolu'da korkutan patlama! Tüpü patlayan karavan adeta kül oldu

Yangın nedeniyle karavan küle dönüp kullanılamaz hale geldi, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

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