Bolu'da korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
BOLU'nun Göynük ilçesinde tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobilde bulunan anne, baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BOLU'nun Göynük ilçesi D170 karayolu Sifyanlar mevkiinde Göynük istikametine seyir halinde olan Aziz Asker (48) idaresindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil kaygan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erdinç Ş. yönetimindeki 14 ER 932 plakalı tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Aziz Asker ile birlikte eşi Fadime (44), kızı Beyzanur (20) ve oğlu Fatih Emre (11) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.