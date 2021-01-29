Bolu'da kısıtlama öncesi akın başlattılar! Tatilciler eşsiz manzarada karın keyfini çıkardı
BOLU'da, hafta sonu kısıtlaması öncesi Gölcük Tabiat Parkı'na giden onlarca kişi karla kaplı eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Bolu’nun gözde turizm merkezi olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala tatilcilerin akınına uğradı.
Hafta sonu kısıtlama nedeniyle tabiat parkına gelemeyecek olan tatilciler güneşli havayı da fırsat bilerek Gölcük’te keyifli anlar yaşadılar.
Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında kartpostallık manzaranın tadını çıkaran tatilciler, donmuş göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek zaman geçirdiler.
Aileleriyle birlikte Gölcük’e gelen çocuklar ise, kayak yaparak eğlendiler.