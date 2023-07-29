Bolu'da ki gizemli kazıdan yeni gelişme! Bakın kazının nedeni neymiş

Bölgede yıllardır çobanlık yapan vatandaş İHA’ya konuştu. Sıtkı Toy’a ait ahırda çok büyük hazine olduğunun dedikodusu yayıldığını ifade eden Çoban, “Valla mağara var diyorlar, altın mı varmış ne varmış? Bilmiyorum. 10 senedir orada mağara var. Girişini falan görmedim ben gidip bakmadım. Çok büyük hazine var diyorlar orada. Başka şey mi bilemiyorum. Öyle bir dedikodu var. 3 senedir kamera var orada. Yabancı bir insan geldiğinde jandarma hemen geliyordu” dedi.