Bolu'da kazanın her bir karesi dehşeti anlattı TIR sürücüsü içeride sıkışıp kaldı
BOLU TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen kavun yüklü kamyona arkadan hızla çarpan TIR sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
Dehşete düşüren o Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli 4’üncü viyadük üzerinde meydana geldi. Ekipler sıkışan sürücüyü kurtarmak için 30 dakika yoğun çaba sarf etti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Fahrettin Kalyoncu yönetimindeki Mercedes marka 41 FB 452 plakalı TIR, önünde ilerleyen Hüseyin Uzun idaresindeki Mercedes marka 31 E 3790 plakalı kavun yüklü kamyona çarptı.
Kazada, kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken,TIR'ın sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sürücü Fahrettin Kalyoncu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.