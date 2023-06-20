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Bolu'da heyelan anı kamerada! Sağanak yağış hayatı felç etti: Bazı yollar kapandı, araziler zarar gördü!

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Bolu'da heyelan anı kamerada! Sağanak yağış hayatı felç etti: Bazı yollar kapandı, araziler zarar gördü!

BOLU'da etkili olan kuvvetli yağış Mudurnu ilçesinde iki farklı noktada heyelana sebep oldu. Taşan dereler sebebiyle bazı yollar balçıkla kaplandı, vatandaşların ekili arazileri zarar gördü. Öte yandan, Mudurnu-Taşkesti bağlantı yolundaki heyelan anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu'da heyelan anı kamerada! Sağanak yağış hayatı felç etti: Bazı yollar kapandı, araziler zarar gördü!

Bolu'da kuvvetli yağış bazı ilçelerde hayatı felç etti. Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar ve Çamyurdu köyleri başta olmak üzere birçok köyde debisi yükselen dereler taştı.

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Bolu'da heyelan anı kamerada! Sağanak yağış hayatı felç etti: Bazı yollar kapandı, araziler zarar gördü!

Mudurnu'nun bazı yolları adeta balçıkla kaplandı. Göynük ve Mudurnu ilçelerinin sınırında bulunan Sülüklü Gölü'ne giden yolda sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi.

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Bolu'da heyelan anı kamerada! Sağanak yağış hayatı felç etti: Bazı yollar kapandı, araziler zarar gördü!

Yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi. Heyelan sebebiyle Sülüklü Gölü'ne ulaşım kapandı. Yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatıldı.

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Bolu'da heyelan anı kamerada! Sağanak yağış hayatı felç etti: Bazı yollar kapandı, araziler zarar gördü!

Mudurnu-Taşkesti bağlantı yolunun bulunduğu mevkide de zeminin yumuşaması sebebiyle heyelan oluştu. Heyelan anı vatandaşın kamerasına da yansıdı.

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