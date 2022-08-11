Bolu'da dehşet anları! Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde sokağa kaçarak esnafa sığındı

Olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tanıştıkları öğrenilen yabancı uyruklu A.A. ile yabancı uyruklu 1 çocuk annesi S.A. arasında evde oldukları sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., mutfakta bulunan bıçakla A.A.’yı boynundan yaraladı. Çocuğunu da yanına alan S.A. çıplak halde evden kaçarak sokak üzerindeki bir işyerine sığındı.